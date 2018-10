Objekte vom 16. Juli 2018

Der Buchstaben-Setzkasten wurde 1890 von dem Lehrer Raimund Fabich erfunden, der auch selbst in der Schule damit arbeitete. Öffnet man den Deckel, findet man zwei Setzkästen mit Buchstaben und Satzzeichen. Die Buchstabenkärtchen sind aus Holz gefertigt und beidseitig beklebt. Auf der einen Seite sind die Buchstaben in Fraktur-, auf der anderen in Kurrentschrift dargestellt. Kinder konnten so üben einzelne Wörter zusammenzusetzen.



Der antike Setzkasten befindet sich in einem sehr guten Erhaltugnszustand.