Objekte vom 16. März 2018

Das schon etwas ungewöhnliche Waschbecken ist eine Marriage, eine Zusammensetzung aus verschiedenen Elementen unterschiedlichster Herkunft. Das Stück steht auf einer geschnitzten Säule aus massiver Eiche, bei der es sich ursprünglich um eine antike runde Blumensäule aus der Zeit um 1770 bis 1780 handelte, die so abgeschnitten und ausgehöhlt wurde, das sie später an die Wand passte und Platz für die Wasserrohre hatte. Auch die daraufgestellte Vase aus der Zeit um 1910/1920 wurde entsprechend zugeschnitten und verlötet.



Die schön getriebene Rückwand ist das einzige unverändete Element dieser Konstruktion, die zeitlich in die 1970er Jahre datiert werden kann. Hier konnte in das kleine Loch in der Mitte der Blüte ein Wasserhahn installiert werden. In das aus älteren Teilen handwerklich gut zusammengebaute Kupferwaschbecken wurde viel investiert aber auch zerstört. Schade um die beiden antiken Stücke, die Holz-Blumensäule und die antike Kupfer-Vase, was wiederum zu einem kuriosen Dekorationsobjekt geführt hat.

Bildquelle: ZDF