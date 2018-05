Objekte vom 16. Mai 2017 (Wiederholung vom 27. April 2016)

Die Szene auf dem Bild zeigt eine Frau mit einem Kind auf dem Arm. Laut beiliegender Ahnentafel handelt es sich dabei um "Maria Christine Franciska Magdelene Bernhardine Huberta Frentz, die am 27. Mai 1776 in Angelsdorf geboren und am 3. Mai 1842 in Cöln gestorben ist".



Dem Bild nach zu urteilen, könnte es sich hier um eine adlige Dame handeln, Personen aus dem Bürgertum wurden in dieser Zeit nicht so schön und häufig und so aufwendig gemalt.



Die Miniatur ist auf Elfenbein gemalt, wobei das Elfenbein weich gekocht und dann gewalzt wurde. Diese Methode wurde aber nur bei sehr guten und wertvollen Miniaturen angewandt. Die vorhandene Signatur weist auf einen Maler namens Frick, aus dem Jahr 1810, hin. Damals gab es allerdings eine große Anzahl von Miniaturmalern, die in keinem Verzeichnis auftauchen. Authentisch zum Bild passt der Rahmen, der allerdings lackiert wurde und sich somit nicht im Originalzustand befindet.



Insgesamt ist die Qualität der alten Miniatur gut bis mittelmäßig, aber mit der beiliegenden Ahnentafel bestimmt ein interessantes Objekt für Kunstliebhaber.



