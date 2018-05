Objekte vom 16. Mai 2018

Die doppelstrangige Perlenkette besteht aus Akoya-Perlen und diese haben mit 7,5 Millimetern einen recht großen Durchmesser. Erkennbar am Design und Verschluss in Form einer Schmuckfassung stammt die Perlenkette aus den 1970er Jahren. Der Verschluss besteht aus einem 4 Karat-Edelopal, gefasst von kleinen Diamanten in Vollschliff, alternierend mit Achtkant-Diamanten.



Der Ring besteht aus einer Weißgoldlegierung von 14 Karat und fasst einen Opal in der Größe von 9 bis 9,5 Karat, welcher durch die Farbverteilung, Lichtbrechungen und Reflektionen qualitativ gut ist. Durch die moderne Form des Ringes wird die Bearbeitung um das Jahr 2000 datiert. Das Gewicht des Ringes beträgt 16,65 Gramm.

