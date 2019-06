Objekte vom 16. Mai 2019

Bei diesem Objekt handelt es sich nicht um einen Flipper, sondern um einen sogenannten Pinball-Automat, wobei der Ausdruck Pinball ein mit Nägeln beschlagenes Brett bezeichnet, auf dem eine oder mehrere Kugeln ihren Weg finden können. In den ehemals schön vernickelten Geldeinfwurf konnte mit den angegebenen "5 Pf." das Spiel gestartet und ein Ball durch Betätigung der seitlich angebrachten Kurbel ins abschüssige Spielfeld geschossen werden. Auf der Plakette befindet sich der Name des Herstellers "Heinrich Goebels Billard- u. Automatenbau Köln", der sich in abgekürzter Form mit "Göbi-Ball" nochmals auf der Spielfläche befindet. Gebaut wurde der Automat vermutlich Ende der 1920er bis Anfang der 1930er Jahre. Die kurze Spielanleitung auf dem Automat besagt, dass die höchste Punktzahl erreicht werden konnte, wenn die jeweils farbige Kugel in das entsprechend farbige Feld gerollt ist. Leider ist der Mechanismus zum Herausholen der Kugeln kaputt, was aber reparabel ist. Der Vollholzrahmen besteht aus Eichenholz, die Seitenelemente aus Sperrholz und der innere Bereich wurde aus günstigem Nadelholz gebaut. Auf alle Fälle handelt es sich hier um einen richtig schönen Pinball-Automaten für Automaten-Liebhaber.