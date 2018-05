Objekte vom 16. November 2017

Diese beiden Reiselandkarten sind jeweils in einem Lederetui verpackt. Die Kuperstichkarte ist aus einem leichten Leinengewebe gefertigt, wobei die Karte per Kupferstichverfahren hergestellt und dann aufgedruckt wurde. Beide Karten sind aus Europa zeigen einmal die Übersicht über das Obersächsische Reich, das um 1600 gegründet wurde und bis circa 1800 existierte. Der auf der Karte zu lesende Name "Ioanines Iacobus Lidl", verweist auf Johann Jakob Lidl (1696 - 1771), einen bekannten Graveur der Wiener Schule, der dort im 18. Jahrhundert ausgebildet wurde. Somit dürfte diese Karte aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen.



Die andere Karte zeigt Norditalien, unter anderem die Stadt Verona und die Gegend rund um den Gardasee. Dieses Stück ist nicht ganz so alt und könnte circa aus der Zeit um 1820 stammen. Die Karte ist schon leicht farbig gearbeitet und wurde vermutlich mit Naturfarben nachcoloriert, auch enthält sie eine Kartenlegende mit Erklärungen der einzelnen Symbole.



Da die beiden alten Karten sorgfältig in Lederetuis aufbewahrt wurden, befinden sie sich bis heute in einem sehr guten Zustand und dürften bei Liebhabern auf Interesse stoßen.

Bildquelle: ZDF