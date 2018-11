Objekte vom 16. November 2018

Bei diesen Objekten handelt es sich um eine Kamingarnitur, die aus einer Pendeluhr, einer sogenannten Pendule, und zwei großen Beistell-Vasen besteht, die so auch zusammengehören und mit ihrer Ornamentik einen gewissen Bezug zur Wasserwelt darstellen. Alle drei Stücke sind mit schönen Blattformen verziert, die vor allem in und am Wasser vorkommen. Allerdings sind die Objekte unterschiedlich gemarkt, so befindet sich auf den Beistellvasen die Signatur "L & F Moreau", die auf Louis & François Moreau hinweisen, die solche Entwürfe in Paris gemacht haben. An der Pendule befindet sich weiterhin die Signatur "A. de Ranieri", die auf den italienischen Bildhauer und Keramiker Aristide de Ranieri (1865 - 1929) verweist. Bei dem Material handelt es sich aber nicht um Bronze, sondern um ein bronzeähnliches Material, das sogenannte Régule, eine Legierung von Antimon und Blei oder Antimon und Zinn. Dekorationsgegenstände aus preisgünstigem Régule wurden circa seit Ende des 19. Jahrhunderts hauptsächlich in Frankreich als eine Art erschwingliche "Bronze für Arme" hergestellt. Laut Stempel mit der Bezeichnung "Fabrication Francaise, Made in France, Paris", dürften die Stücke um 1890 in Frankreich hergestellt worden sein. Der Sockel der Vasen besteht aus Onyxmarmor.



Bis auf einige kleinere Beschädigungen auf der Onyxplatte der Pendule befindet sich die funktionstüchtige Uhr, die unlängst von einem Uhrmacher fachgerecht generalüberholt wurde, in einem guten Erhaltungszustand.