Objekte vom 16. Oktober 2018

Die mit "Charmeur de Lezards" und "par Lavergne" betitelte und signierte Bronze ist seitlich auf der Plinthe nochmals in Schreibschrift mit "Lavergne" versehen, was auf den französischen Bildhauer Adolphe-Jean Lavergne (1863 - 1928) hinweist. Dargestellt ist die häufig auf dem Markt zu findende Figur eines kleinen Jungen mit einem Stock in der linken Hand und einer stets merkwürdig gebogenen Flöte in der rechten Hand, mit der er auch spielt. An dem kleinen Obelisken klettert ein kleiner Salamander hoch. Die unter der Plinthe befindliche Modellnummer weist darauf hin, das diese Figur in hohen Stückzahlen angefertigt wurde, die Vorliegende aber um 1900 hergestellt worden sein dürfte. Die weiteren Angaben "Charmeur" und "Pêcheur" weisen darauf hin, dass es zum "Charmeur" noch ein Pendant, den "Angler" gibt, der hier aber leider nicht vorhanden ist.



Obwohl dem kleinen Charmeur das Pendant fehlt, handelt es sich doch um eine aüßerst dekorative und antike Bronzeskulptur.