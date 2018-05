Objekte vom 16. September 2017

Der vorliegende Schmuckstück stammt aus der Art Déco-Zeit und wurde vermutlich um 1920 bis1930 angefertigt. Es handelt sich um einen sogenannten „Toi et Moi“-Ring, bei dem zwei Steine einander gegenüber gestellt sind und die beiden Hälften ein Liebespaars symbolisieren sollen. Ringe in dieser Form waren vor allem beliebte Geschenke an die Partnerin oder Verlobte.



Die relativ großen Steine zeichnen sich durch eine Piqué-Qualität aus und haben pro Stein circa 0,30 Karat. Trotzdem wirkt der fein und filigran ausgearbeitete Ring sehr leicht, wobei es sich bei dem Material vermutlich um Platin und nicht um Weißgold handeln dürfte. Leider zeugt der Ring von häufigen Reparaturen, was deutlich an den Lötstellen am Ringkopf zu erkennen ist. Daraus resultiert auch, das der Ring nicht mehr alltagstauglich ist, auch die Achtkantdiamanten sind beschädigt.



Der "Toi et Moi"-Ring ist zwar schön gestaltet, hat aber aufgrund der Beschädigungen deutlich an Wert verloren.

