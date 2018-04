Aufgrund der weiten Verbreitung der Pickelhaube, die 1843 in die Preußische Armee eingeführt wurde, hatte jedes Land seine eigene Kokarde, hier Gelb-Rot, was für Baden steht sowie eine Reichskokarde in schwarz-weiß-rot. Bei einer Kokarde handelt es sich um ein ehemals kreisförmiges Abzeichen, das meistens eine militärische oder politische Bedeutung hatte.



Vorne befindet sich neben der Schuppenkette das Badische Wappen und die Spitze in Form einer Kugel steht für die Feld-Artillerie. Aufgrund eines schmückenden Perlbands wurde dieses Stück vermutlich von einem Offizier getragen.



Die aus Leder gefertigte Pickelhabe mit Messingsapplikationen und einer Seidenfütterung, Modell 1887, dürfte um 1900 hergestellt worden sein. Trotz kleinerer Beschädigungen befindet sich die antike und schon über 100 Jahre alte Pickelhaube in einem recht guten Erhaltungszustand.



Bildquelle: ZDF