Objekte vom 17. April 2019

Bei diesem klassischem nautischen Winkel-Messinstrument handelt es sich um einen Sextanten, der seit Jahrhunderten sowohl für die Navigation auf See als auch in der Astronomie eingesetzt wird. Mit einem Sextanten wird der Winkelabstand eines Gestirns am Horizont bestimmt, um mithilfe der Winkelmessungen und genauer Uhrzeit Standlinien berechnen zu können. Der Name Sextant ergibt sich aus dem Winkel von 60 Grad, also einem Sechstel von 360 Grad, mit dem gemessen wird.



Der seewasserbeständige Sextant ist aus Messing gefertigt, die Transportbox ist vermutlich nur auf Mahagoniholz gebeizt. Laut Aufdruck im Deckel handelt es sich bei dem mitgebrachten Stück um das Modell "Hezzanith", das von der Firma Heath & Co. in London hergestellt wurde. Der von der englischen Marine genutzte und bereits etwas korrodierte Sextant zeigt als Herstellungsdatum den 11. September 1941 an. Der insgesamt noch gut erhaltene nostalgische Sextant ist ein erinnerungswürdiges Dekorationsobjekt.