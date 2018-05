Objekte vom 17. August 2017 (Wiederholung vom 31.05.2016)

Die mitgebrachte Bronze stammt laut Signatur auf dem Sockel von dem französischen Künstler Jacques Antoine Théodore Coinchon (1814-1881), der an der École des Beaux-Arts in Paris studiert hat. Hier handelt es sich um eine Original Bronze, die zwischen 1850 und 1860 gefertigt wurde.



Die Bronzefigur trägt den französischen Titel "ALEXANDRE tuant un LION" - en BAZARIE sur les rives DU BOSPHORE", auf Deutsch "Alexander tötet einen Löwen in Bazarie jenseits des Bosporus". Diese Passage stammt aus einem Teil einer Erzählung über Alexander den Großen. In der Kaiserzeit hat der römische Historiker Quintus Curtius Rufus eine beinahe vollständig erhaltene Geschichte über Alexander des Großen in zehn Büchern geschrieben.



Leider weist diese hervorragende Bronzefigur eine Beschädigung, ein abgebrochenes Schwert auf, was absolut irreparabel und tragisch ist und den Wert der Original-Bronze erheblich mindert. Damit handelt es sich hier nicht mehr um einen großen, sondern um einen kleinen Schatz.

Bildquelle: ZDF