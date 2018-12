Das umfangreiche Golfset, das unterem anderem aus zwei Hölzern und sieben Eisen besteht, zu der weiterhin eine hochwertige Ledergolftasche gehört, ist mit einem informativen Druckknopf mit einer Patentangabe versehen, was auf ein englisches Unternehmen hinweist. Auch die Golfschläger verweisen mit der Angabe "J. Douglas and Sons Ltd." auf einen englischen Hersteller. Der mit einem Patent versehene Reisverschluss an der Ledertasche mit dem Aufdruck "DRP Nürnberg" weist wiederum auf Deutschland als Herstellungsort hin. Die Herstellungszeit der Golfschläger dürfte aufgrund der Anfertigung des wieder zugelassenen Stahls, der Marken und der Punzen nach 1929 liegen.



Das Golfset mit alten Schlägern und einer sehr interessanten und vortrefflich gearbeiteten Leder-Golftasche befindet sich insgesamt in einem recht guten Erhaltungszustand.