Bei diesem Motorrad handelt es sich um eine britische "BSA Racer A 10 Rocket Spitfire 650cc" aus dem Baujahr 1957. Der Hersteller, die "Birmingham Small Arms Company", wurde 1861 gegründet und stellte, wie der Name schon erahnen lässt, früher vor allem Waffen her. Das hier präsentierte Fahrzeug ist kein Serienmodell, sondern wurde in mühevoller Kleinarbeit aus verschiedenen hochwertigen Einzelteilen zusammengebaut. Vergleichbare Modelle wurden in Großbritannien ab 1946 produziert und waren vor allem in den USA sehr beliebt, sowohl als Motorrad für den Alltag als auch als Rennmotorrad.



Das hier vorgestellte Modell war in Deutschland zugelassen und ist in perfektem Zustand. Dennoch muss erst einmal ein Liebhaber gefunden werden, der die viele Arbeit zu schätzen weiß.

Bildquelle: ZDF