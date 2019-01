Objekte vom 17. Januar 2019

Das Ölgemälde, nicht signiert, kann stilistisch dem 1879 geborenen Leipziger Impressionisten Eduard Einschlag zugeordnet werden, der sich ab 1909 dauerhaft in seiner Heimatstadt etablierte. In dieser Zeit entstanden auch die ersten Stillleben dieser Art. Einschlag arrangiert immer wieder Blumen und Früchte mit anderen dekorativen Gegenständen zu dicht gedrängten Konstellationen. Nur selten tauchen Arbeiten des Künstlers im Auktionshandel auf. In seiner Heimatstadt Leipzig findet er in den letzten Jahren wieder die gebührende Anerkennung. Das Gemälde von 1910 wurde aus Transportgründen aus einem Rahmen herausgeschnitten und eingerollt, weist daher Beschädigungen vor. Es sollte allerdings wieder hergerichtet werden können.