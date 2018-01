Objekte vom 17. Januar 2018

Bei diesem Ring aus Österreich handelt es sich um einen Ehrenring, der für ausgezeichnete Leistungen zur Erlangung der Doktorwürde an den Universitäten verliehen wurde. In der Monarchie der Habsburger wurden ab 1888 bis zum Ende der Monarchie 1919 jährlich drei Ringe verliehen. Der hier präsentierte Ring wurde von Kaiser Franz Joseph vergeben, was sich am Monogramm des Kaisers mit der österreichischen Krone auf königsblauem Grund erkennen lässt. Das Monogramm ist mit kleinen Diamantsplittern umrandet, die äußere Entourage besteht aus Altschliffdiamanten. Ringschiene und Ringkopf sind in Gelbgold gearbeitet, der Ringkopf wurde silber doubliert.



Die Stempel in der Ringschiene zeigen die österreichische Amtspunze mit dem kleinen, nach lins blickenden Fuchs für 14karätiges Gold und das Zeichen des Goldschmieds, höchstwahrscheinlich Alexander Emanuel Köchert, dem Hof- und Kammerjuwelier des Kaisers. Der Ring ist also durchaus wertvoll und sollte für Sammler attraktiv sein.



Bildquelle: ZDF