Objekte vom 17. Juli 2017

Das 2. Ulanen-Regiment „König“ mit Friedensstandort Ansbach war ein Kavallerieverband der Bayerischen Armee. Spitzname des Regiments war „Bier-Ulanen“. Ulanen sind eine Gattung der Kavallerie, die mit Lanzen bewaffnet sind. Die Reservistenkrüge wurden in den Jahren zwischen 1871 und 1914 als Souvenir für die Wehrdienstleistenden an ihre Dienstzeit gegen Bezahlung ausgegeben. Bis heute sind diese Krüge vor allem in den USA sehr gefragt, weshalb es viele Fälschungen gibt.



Dieser Krug ist allerdings authentisch. Besonders hervorzuheben ist das „Glasauge“ im löwenförmigen Drücker. Diese kleinen Glaszylinder konnten an einem Ende mit einem kleinen Negativ beklebt werden und durch die Lupe ließ sich das Bild, z.B. Postkartenansichten oder auch halbnackte Damen, betrachten.



Dieser Krug hat offenbar einen Schlag bekommen, das Pferd ist dadurch völlig schräg. Außerdem fehlt dem Reiter ausgerechnet die so symptomatische Lanze und auch das Lupenbild sowie die Lithophanie sind nicht mehr intakt. Zwar mindern diese Beschädigungen den Wert, allerdings sind die Reservistenkrüge bei Sammlern beliebt und entsprechend begehrt.

Bildquelle: ZDF