Objekte vom 17. Juli 2018

Die nach oben und hinten gebogene Stabbrosche ist durch das Geländer gekadert. Die mit einer Akoyaperle besetzte Oberseite ist weiterhin mit Brillanten in quadratisch gestalteten Fassungen und Achtkantsteinen in mondförmigen Fassungen sowie mit einer feinen Granulation in perfektionierter Technik verziert. Die Stabbrosche aus 585er Gold dürfte aus den 60er Jahren stammen.



Der ebenso mit 585er Gold gestempelte Ring ist mit einer gelbgoldenen Schiene und einem Ringkopf im Stil des Art Déco gearbeitet, aber nicht in dieser Zeit gefertigt worden. So kann der Ringkopf mit geschwungenen Linien und Millegriffes-Fassungen auf die 1970er Jahre datiert werden. Bei den Diamanten handelt es sich um nachgeahmte Diamanten im Altschliff. Dieser Ring ist auf alt gemacht und wurde in großen Stückzahlen produziert, unter anderem auch in Asien für den europäischen Markt. Der Wert dieser beiden Schmuckstücke ist nicht nur auf das Material zu reduzieren, sondern bei der Brosche auch durch die feine Verarbeitung und der Ring durch seine ansprechende und recht attraktive Gestaltung im Stil des Art Déco.