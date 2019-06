Objekte vom 17. Juni 2019

Diese alte Straßenbahn mit Handaufzug, die auf einen Entwurf aus dem Jahr 1915 zurückgeht, stammt laut Aufdruck "Made in Nürnberg (Bavaria)" und den Buchstaben "SGAW" von der Firma Siegfried Günthermann, deren Spezialisierung auf der Herstellung und Lackierung von Blechspielzeugen in Handarbeit lag, was bei diesem Exempalar leider nicht mehr der Fall ist. Hier ist nur die vorn zu erkennende Figur handbemalt und der Rest lithographiert. Diese Blechspielzeuge erfreuten sich damals großer Beliebtheit und wurden auch in die USA verkauft. Aufgrund des Logos "SGAW", das sowohl auf den früh verstorbenem Siegfried Günthermann als auch dessen Nachfolger Adolf Weigel verweist, kann die Herstellungszeit zwischen 1915 bis 1920 angegeben werden. Obwohl dieses Exemplar recht stark bespielt und nicht funktionstüchtig ist und neben fehlenden Einzelteilen auch leichte Beschädigungen aufweist und die Antriebsmechanik überarbeitet werden müsste, handelt es sich doch um eine coole alte Blechspielzeug "Straßenbahn und ein immer noch dekoratives Modell.