Das Service mit dem berühmten Zepter auf der Unterseite des Porzellans stammt von der Königlichen Porzellanmanufaktur (KPM) Berlin und wurde in den 1790er Jahren hergestellt.



Die aufwendig herausgearbeiteten holländischen Landschaftsmotive in Gelbtönen auf dem Porzellan befinden sich in einem guten Erhaltungszustand und sind heutzutage nur noch selten in dieser Qualität zu finden.



Mithilfe der Spülkumme konnte die Teetasse von Hausangestellten noch am Platz ausgewaschen und für eine weitere Füllung am Tisch vorbereitet werden.

