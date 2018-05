Das sehr schön verzierte Nähkästchen aus Rosenholz und Ebenholz ist mit Einlegearbeiten aus Elfenbein gefertigt.



Das Nähkästchen ist signiert und wurde in der Werkstatt von Paul Sormani (1817 - 1877) in Paris angefertigt. Paul Sormani hat an großen internationalen Ausstellungen teilgenommen, unter anderem der Weltausstellung 1867 in Paris und seine Kreationen standen in den Palästen von Kaiserin Eugenie, der Ehefrau von Napoleon III.



Aufgrund dieser Signatur kann das Herstellungsdatum um die Zeit von 1870 datiert werden.



Der Inhalt des Nähkästchens ist nicht ganz komplett, einige der Nähutensilien sind allerdings aus Elfenbein.



Dieses kleine und antike Nähkästchen gehört sicherlich nicht zu den bedeutendsten Stücken, befindet sich aber in einem exzellenten Zustand und stammt von der exklusiven Firma Sormani.

