Objekte vom 17. Mai 2018

Diese ungewöhnlichen Eierbecher, in die sowohl Hühner- als auch Gänseeier passen, wurden in einer Manufaktur im Dresdner Stadtteil Potschappel in Weißporzellan gefertigt. In den Eierbechern befindet sich innen die Darstellung einer kleinen goldenen Blume, unter der sich die Dresdner Herstellermarke verbirgt. Damals wurden die zunächsten unbemalten Weißporzellanexemplare an verschiedene Hausmaler verkauft, die die Einzelstücke in feiner Handarbeit, hier mit dekorativen Streublümchen, bemalt haben.



Die beiden Eierbecher sehen unbenutzt und perfekt aus, haben eine noch gut erhaltene Goldstaffage und zeugen von bester kunsthandwerklicher Arbeit.



Bildquelle: ZDF