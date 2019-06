Objekte vom 17. Mai 2019

Das Bild im Hochformat mit einer naturalistischen Darstellung einer Alpenlandschaft ist mit "W. Nabert" signiert, was auf den bekannten Maler der Düsseldorfer Schule Wilhelm Nabert (1830 - 1904) hinweist, der bei einem der bedeutendsten Landschaftsmaler, Oswald Achenbach, studiert hat. Der Künstler unternahm etliche Studienreisen in mittel- und süddeutsche Gebirge, in den Harz, aber auch in die Schweiz, nach Italien und in die Pyrenäen.



Sehr schön ist der farbige Kontrast mit einem im Vordergrund grünen Abhang mit noch blühenden Alpenrosen und im Hintergrund die weißen Berge. Das in unterschiedlichen Malweisen gefertigte Bild dürfte um 1900 gemalt worden sein, der zeitgenössisch wirkende Rahmen dagegen könnte aus der Zeit um 1920 bis 1930 stammen. Das ausdrucksstarke und im guten Zustand befindliche Landschaftsgemälde eines bekannten Malers dürfte im Händlerraum gut ankommen.