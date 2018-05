Objekte vom 17. November 2017

Auf den ersten Blick handelt es sich hier um einen Designer-Sessel aus dickem Leder und einem verchromten Gestell. Entworfen wurde das Stück von Meinhard von Gerkan für die Firma Walter Knoll, die in den 70er Jahren im Berliner Flughafen Tegel die VIP-Lounge eingerichtet hat. Meinhard von Gerkan ist ein deutscher Architekt, der gebürtig aus Riga in Lettland stammt.



Dieses Stück ist ein sogenannter "Berlin-Chair", der in verschiedenen Ausführungen gefertigt wurde, hier handelt es sich ein klares funktionales Modell. Der Sessel ist aus Federstahl mit schwarz gefärbtem, dicken Rindsleder gefertigt, was damals schon richtig teuer war.



Der authentische Berlin-Chair mit einer altersgemäßen Patina macht einen gebrauchten Eindruck und könnte gut aus der Zeit um 1975 stammen. Der Klassiker befindet sich in einem nahezu perfekten Zustand und ist ein gefragtes Designermodell.



