Objekte vom 17. November 2018 (Wdh. v. 23.01.2017)

Hier handelt es sich nicht um eine der häufigen Fälschungen von Gallé-Objekten, sondern um eine Original-Gallé-Vase. Émile Gallé hat von 1846 bis 1904 in Nancy in Frankreich gelebt und die Stadt durch den Jugendstil weltberühmt gemacht.



Émile Gallé: Vertreter des französischen Art Nouveau begründete mit seiner Anlehnung an Naturformen eine neue Ästhetik.



Gallé war ein Kunsthandwerker, der sowohl mit Glas als auch mit Keramik und Holz gearbeitet hat. Sein Hauptschaffensgebiet waren Glaslampen und Glasvasen, wie die hier vorliegende, die nach ihrer Machart und der speziellen Anfertigungstechnik auch Überfangvase genannt wird. Gallé-Vasen sind begehrte Sammlerobjekte und werden in vielen Museen weltweit ausgestellt.



Aufgrund der Berühmtheit von Gallé und dem beachtlichen Wert dieser Vasen wurden sie häufig gefälscht. Ein untrügliches Zeichen für die Echtheit eines Gallé Stückes ist der Boden mit dem sichtbaren und ausgeschliffenen Abriss.



Diese echte Gallé-Vase ist wertvoll und ein ganz besonders dekoratives Stück.

Bildquelle: ZDF