Das kleine Spielzeug-Tanzpärchen stammt von der Firma Schuco und wurde in verschiedenen Ausführungen hergestellt. So gab es neben diesem Tanzpärchen in Tiroler Tracht auch weitere volkstümlich gestaltete Figuren. Bei diesem Stück handelt es sich um eine Vorkriegsproduktion aus der Zeit um 1930.



Bei der Herstellung wurden kleine Zelluloidpuppen zugekauft und mit einem Antriebswerk ausgestattet, wobei der Tanzpartner seine kleine Tanzpartnerin hochheben konnte. Auf der Unterseite der Stiefel hat der Hersteller seinen Namen mit der Aufschrift "SCHUCOPATENT" hinterlassen. Die Kleidung, hier aus Filz, sowie die Gestaltungsart und -farbe bestätigen ebenfalls die Herstellungszeit um 1930. Die aus zwei zusammen genieteten Metallteilen bestehenden Figuren sind mit einem Uhrwerksantrieb ausgestattet.



Das bezaubernde Tanzpärchen befindet sich in einem guten Erhaltungszustand und dürfte ein gesuchtes Sammlerstück sein.

Bildquelle: ZDF