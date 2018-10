Objekte vom 17. Oktober 2018

Das hier mitgebrachte nautische Gerät ist ein Schiffschronometer aus dem 19. Jahrhundert, der auf hoher See benutzt wurde. Dabei konnten aufgrund der sehr präzisen eingebauten Uhr die Längengrade bestimmt werden, die Breitengradbestimmung aber über einen sogenannten Sextanten erfolgte. Der Schifffschronometer ist an einer sogenannten kardanischen Aufhängung angebracht, womit er auch bei hohem Seegang immer in der Waage blieb. Die Uhr stammt laut Aufdruck auf dem Zifferblatt von dem schwedischen Hersteller Victor Kullberg, der aber auch eine Niederlassung in London hatte. Zusammengesetzt wurde der Chronometer allerdings in Liverpool von der Firma John Graham, was auch auf der Plakette aus Elfenbein vermerkt ist. Sehr schön ist ferner die noch funktionstüchtige Uhr. Das Stück wurde wetterbedingt in einem stabilen und dekorativem Palisanderkasten mit Messingbeschlägen gelagert.



Das Herstellungsjahr des antiken, sehr gut erhaltenen und hochwertigen Schiffschronometers aus England dürfte aufgrund der Modellnummer 706 auf die späten 1878er bis in die 1880 Jahre hinein datiert werden.