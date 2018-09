Objekte vom 17. September 2018

Bei der alten Kaffeemühle aus Gusseisen handelt es sich um ein Produkt des Herstellers Framont, der solche Mühlen ab 1873 fertigte. In den 1930er Jahren wurde die Produktion eingestellt. Diese Kaffeemühle müsste eines der ersten Modelle gewesen sein. Sie stammt vermutlich aus der Zeit um 1880.



Die ursprüngliche Farbe war ein dunkles Grün, auch die Holzschublade, in die der gemahlene Kaffee fiel, ist in Dunkelgrün gehalten. Leider fehlt eine Klappe, damit die Bohnen beim Mahlen nicht herausfallen.