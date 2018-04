Objekte vom 18. April 2018

Die Skulptur mit dem typischen Freimauer-Bijou, dem preußischen Adler, sowie den bekannten Freimaurerzeichen wie Winkel und Zirkel stammt laut Signatur "L. Vordermeyer" von dem deutschen Bildhauer Ludwig Vordermayer (1868-1933), der an der Berliner Kunstgewerbeschule studiert und hauptsächlich Tierskulpturen angefertigt hat. Auf der Vorderseite befindet sich der Wahlspruch "Suum cuique" - "Jedem das Seine" und auf der Rückseite der Stiftungsanlass "Ihrer geliebten Loge "Zum schwarzen Adler" anlässlich des ersten Stiftungsfestes gewidmet von .... in Berlin im Mai 1925". Hier handelt es sich um ein Andenken an das erste Stiftungsfest der Freimaurer Johannisloge "Zum Schwarzen Adler" in Berlin, die 1924 gegründet wurde und bis heute existiert und eine der 14 Berliner Logen in Berlin ist.



Der sehr fein gearbeitete und stilisierte Adler steht auf einem pyramidenartigen Alabaster-Sockel. Hier handelt es sich um eine einmalige und in jeder Hinsicht wertvolle Freimaurerskulptur.

Bildquelle: ZDF