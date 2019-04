Objekte vom 18. April 2019

Bei dieser exklusiven Petroleumlampe handelt es sich laut Widmung "Presented to Mr. and Mrs. Boal by the employes of antrim factory on the occasion of his marriage December 1901" um ein Hochzeitsgeschenk aus dem Jahr 1901. Die Lampe mit einem dreibeinigem Standfuß stammt von Walker and Hall aus England und besteht aus einem versilberten Messing-Kupfergemisch, was gestalterisch auch für die Herstellungszeit um 1900 spricht. Auch die griechisch anmutende Figur mit einer Amphore auf dem Kopf und einem Spiegel in der rechten Hand passt stilistisch zur Zeit der Belle Epoque. Bis auf kleinere Altersspuren befindet sich die prachtvolle und antike Petroleumlampe in einem tadellosen Zustand.