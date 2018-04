Objekte vom 18. August 2017 (Wiederholung vom 01.06.2016)

Victor Hasselblad gründete die Firma "Hasselblad" im Jahr 1941 in Göteburg in Schweden. Hasselblad-Kameras waren schon damals für ihre Langlebigkeit und hohe Objektqualität weltweit bekannt. Diese High-End Produkte waren und sind vor allem in professionellen Bereichen beliebt und begehrt, wie zum Beispiel in der Mode- und Werbefotografie.



Das hier vorliegende Modell Hasselblad 500 C wurde in der Zeit von 1959 bis 1970 hergestellt und war vermutlich das meistgebaute Modell von Hasselblad sowie ein Designmeilenstein der Produktlinie. Selbst die NASA vertraute 1969 auf die Marke Hasselblad, denn das erste Foto, welches von einem Menschen auf dem Mond erstellt wurde, war eine Hasselblad-Kamera. Die Objektive dieses umfangreichen und schönen Konvoluts stammen aus dem Haus Carl Zeiss.



Carl Zeiss: gegründet 1846, bis heute führender Hersteller der feinmechanischen, optischen Industrie.



Neben einem gut erhaltenem Gehäuse sind auch noch ausführliche Bedienungsanleitungen vorhanden. Diese vollmechanische Kamera dürfte aus den 70er Jahren stammen, einige Objekte aber aus den 80ern.



Die analoge Kameraausrüstung der 70er Jahre aus namhaftem Haus ist ein funktionstüchtiges und wertvolles Konvolut mit qualitätsvollem Zubehör, sowie ein begehrtes Sammlerobjekt, mit dem auch heute noch fotografiert werden kann.



Bildquelle: ZDF