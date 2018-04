Objekte vom 18. Dezember 2017

Die beiden großen Figuren zeigen zwei unterschiedliche Darstellungen, einmal den "MINEUR" (französich für "Bergarbeiter), der einem Heckel in der rechten Hand und eine Grubenlampe in der linken Hand hält. Auf der Plinthe befindet sich der Name des berühmten Bildhauers Émile Louis Picaut (1833 - 1915). Auf der Rückseite befindet sich eine Garantiemarke mit der Aufschrift "FABRICATION FRANCAISE - PARIS - MADE IN FRANCE".



Beide Stücke sind aus bronzierten Zinkguss gefertigt und stellen übrigens ein zusammengehörendes Paar dar. Die zweite Figur trägt den Titel "LE TRAVAIL" (französisch für "Die Arbeit) und stellt einen Schmied in typischer Arbeitskleidung mit diversen Handwerksgegenständen dar.



Diese beiden Zinkguss-Figuren wurden um 1900 hergestellt, wobei diese Art von Darstellungen in dieser Zeit auch sehr beliebt waren.



Bildquelle: ZDF