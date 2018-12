Objekte vom 18. Dezember 2018

Das mitgebrachte Plakat wurde in einer limitieren Auflage von 100 Exemplaren von Joseph Beuys mit Bleistift handsigniert, wobei das vorliegende Stück die Nummer 60/100 trägt. Das zwar häufig gedruckte Plakat ohne Signatur wies im Jahr 1985 auf eine Ausstellung in Nijmwegen hin, wo es für zehn holländische Gulden käuflich erworben werden konnte. Der Bildhauer, Zeichner, Kunsttheoretiker und Professor an der Kunstakademie Düsseldorf Joseph Beuys (1921 - 1986) war ein äußertst vielseitiger, umstrittener und polarisierender Aktionskünstler.



Das Plakat, das mit dem Titel "Braunkreuz" versehen ist, steht für Blut und Erde, für Lebensenergie. Als Braunkreuz bezeichnete der Künstler die braune Farbe, die er seit den beginnenden 1950er Jahren in vielen seiner Arbeiten verwendete. Das in limitierter Auflage von hundert Stück handsignierte Plakat von Josepf Beuys aus dem Jahr 1985 dürfte noch auf Interesse stoßen.

