Objekte vom 18. Februar 2019

Der Falke ist signiert vom deutschen Bildhauer und Porzellanmodelleur Max Daniel Hermann Fritz (1873-1949) und stammt aus der thüringischen Porzellanmanufaktur in Lichte, in der ab 1832 Porzellan hergestellt wurde. Auch aus der gleichen Porzellanmanufaktur stammt der Panther im Kampf mit einer großen Schlange.



Beide Figuren wurden in den 1920er Jahren entworfen. Die Bodenmarken unter beiden Objekten wurden in der Zeit zwischen 1949 und 1965 verwendet, dementsprechend fand die Ausformung statt.