Objekte vom 18. Januar 2019

Die opulente Brosche ist in Form von zwei sich aneinander schmiegenden Paradiesvögeln gestaltetet, die mit Kopfschmuck, zwei Flügeln und gespreizten Federn verziert sind. Die sehr schönen Diamanten sind mittig hoch aufgetürmt, aber ansonsten Pavee, dicht an dicht, gefasst. Die feine Aussarbeitung der Brosche ist auch rückseitig gut zu erkennen. Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind die sehr sauber gefassten Steine, bei denen es sich übrigens um Diamanten im Brillanschliff handelt. Ein wohl ersetzter Stein weist einen Achtkantschliff auf. Die nicht gepunzte Brosche besteht mit einiger Sicherheit aufgrund ihrer Farbe aus hochlegiertem Weißgold. Bei dem handgefertigten Exemplar handelt es sich vermutlich um ehemals zwei Schmuckstücke, die über einzelne Stege zusammengesetzt wurden. Die Herstellungszeit der üppig mit Brillanten besetzten Brosche dürfte in den 1930er bis 1940er Jahren liegen.



Die extravagante und einzigartige Weißgoldbrosche weist eine Gesamtkaratzahl von 8 bis 8,5 Karat auf, was sie zu einem sehr wertvollen Schmuckstück macht.