Objekte vom 18. Januar 2018

Das Werk des Malers Marcel René Herrfeldt (1889 - 1965), der sich das Adelsprädikat "von" wohl zu Unrecht zulegte, besteht zum großen Teil aus vergleichbaren stereotypen Frauendarstellungen. Es handelt sich dabei in der Regel um leicht bekleidete schwarzhaarige südländische Tänzerinnen in lasziven Posen vor einer marmorierten Steinwand - so wie auch im vorliegenden Fall. Herrfeldt nahm Unterricht beim Münchner Malerfürsten Franz von Stuck, bediente in seinen Arbeiten aber hauptsächlich den Geschmack seiner Klientel, für die er immer neue Variationen des gleichen Bildthemas reproduzierte. Seine Akte entsprechen dem Modeideal der lasziven "Femme fatale" der 1920er Jahre.



Die Bilder des Künstlers werden sehr gut gehandelt, das vorliegende Bild muss aber restauriert werden, was sich wertmindernd auswirkt.

Bildquelle: ZDF