Objekte vom 18. Juli 2018

Der Anhänger aus 750er Gold wurde wahrscheinlich von einem Goldschmied gefertigt. Das Muster ist typisch für die 60er Jahre: Eine große Spiegelfassung umschließt die in der Mitte eingesetzte stilisierte Blüte aus tropfenförmig geschliffenen Amethysten. Dem Blütenstempel in Form eines Brillanten wurde ebenfalls eine kleine Spiegelfassung umgelegt. Die Spiegelfassung erhöht den illusionistischen Effekt der Steine und lässt sie größer wirken. Der Anhänger kann auch als Brosche getragen werden. Die Venezianerkette aus 585er Gold kam wahrscheinlich erst später dazu.



Über den Amethyst-Steinen der Ohrstecker wurden sehr kleine Achtkant-Diamanten gefasst, die ebenfalls von einer großen Spiegelfassung umgeben sind. Die verarbeiteten Amethysten sind natürliche Steine, dreht man sie, erkennt man unterschiedliche Farbtiefen. In dieser sehr tiefen und satten Farbe sind Amethysten sehr begehrt. Die Fassung der Ohrstecker wurde in 14 Karat gearbeitet.