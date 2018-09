Objekte vom 18. Juni 2018

Hier handelt es sich um ein außergewöhnliches Objekt, ein sogenanntes "Bourdalou" aus Porzellan mit durchaus interessanter Geschichte. Der auf dem Unterboden befindliche Importstempel "Germany RW Rudolstadt" verweist mit "RW" auf "Rudolstadt Works", das amerikanische Unternehmen "New York & Rudolstadt Pottery", die einen Abnehmervertrag mit dem berühmten Warenhaus "Macy's" hatten. Für diese Zwecke wurde in Rudolstadt in Thüringen eine Importfirma gegründet, die qualitativ gute Produkte herstellen konnte. Aufgrund des gut florierenden Geschäfts kamen weitere Niederlassungen in Limoges, Karlsbad und London dazu. Durch den Importstempel kann die Herstellung auf die Zeit von 1904 bis 1924 datiert werden.



Noch interessanter dürfte die Funktion dieses kleinen Porzellan-Bourdalous sein, einem ursprünglichen Urinalgefäß für Damen im 18. und 19. Jahrhundert. Sowohl der Name als auch die Nutzung des Stücks gehen angeblich auf Louis Bourdaloue zurück, einem Jesuitenpater am Hof König Louis XIV. Dort hielt der Pater wohl so spannende Predigten, dass die anwesenden Damen ohne Störung zuhören wollten und deswegen eine Sauciere mit in die Kirche nahmen, die dann zweckentfremdet als Frauenurinal verwendet wurde.



Das handbemalte, antike und seltene Porzellan-Bourdaloue mit einer schönen Goldstaffage sowie einem Goldreliefrand befindet sich in einem äußerst guten Zustand.