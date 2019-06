Objekte vom 18. Juni 2019

Das großformatige Bild zeigt eine farbig differenzierte Landschaftsdarstellung mit Fischerbooten auf einem glasklarem norwegischen Fjord mit sanften grünen Hügeln und kleinen Hängen und einer Berglandschaft mit verschneiten Bergspitzen im Hintergrund. Auf den Masten der Fischerboote sind verschiedene Fahnen zu erkennen, unter anderem die rot-blaue Fahne von Norwegen. Auf der Rückseite befindet sich noch die genaue Bezeichnung des Bildes: "Im Hardanger Fjord in Norwegen - bei Ullensvang - Carl Nonn-Bonn". Bei dem Rahmen handelt es sich um einen Originalrahmen mit einigen Blessuren. Das Bild selbst, Öl auf Leinwand, ist bis auf kleinere Risse an der dünnen Leinwand gut erhalten. Signiert ist das Gemälde mit "Carl Nonn - Bonn", das auf den gleichnamigen Künstler Carl Nonn (1876 - 1949) aus Bonn hinweist, der nach einer Lehre als Dekorationsmaler auch die Kunstgewerbeschule in Düsseldorf besucht hat. Der Künstler reiste in den 1920er Jahren für einige Monate nach Norwegen, einem ab der Jahrhundertwende beliebten Modetourismus-Land, um die reizvolle Schönheit der norwegischen Fjorde kennenzulernen und zu malen. In dieser Zeit hat er auch für ein Tourismushotel gemalt.



Bis auf nur wenige Figuren, die das Bild ein wenig beleben, strahlt die Fjordlandschaft eine wunderbare Ruhe aus, die sich entsprechend beruhigend auf den Betrachter überträgt. Das große, gut erhaltene und repräsentative Bild im Originalrahmen dürfte besonders Norwegen-Liebhabern gut gefallen.