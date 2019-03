Objekte vom 18. März 2019

Die sechs Porzellanfiguren von KPM, der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin, stammen aus zwei Serien, die alle vom gleichen Porzellanmodelleur Friedrich Elias Meyer (1723 - 1785) entworfen wurden. Er hat 1748 für Meissen gearbeitet und ging 1763 zu KPM Berlin. Die um 1765/1766 entworfenen Figuren sind mit der blauen Zeptermarke und dem roten Reichsapfel versehen, was auf eine Herstellungszeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, um 1970 bis 1980, verweist. Die aus Weißporzellan gearbeiteten Figuren sind wie im 18. Jahrhundert polychrom in Unterglasur bemalt. Die Vierergruppe, die aus der Serie "Winzerfiguren" stammt, ist die Allegorie der vier Jahreszeiten auf den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Leider weist die Herbstfigur Beschädigungen mit zwei abgebrochenen Henkeln auf, die aber noch vorhanden sind.



Die zweite Serie mit dem Namen "Elemente" ist nicht vollständig. Hier existieren nur die Figuren Wasser und Feuer, bei der die Pfeife nicht fachmännisch angeklebt wurde. Auch diese beiden Stücke sind mit der blauen Zeptermarke und dem roten Reichsapfel von KPM versehen. Die Wasserfigur ist perfekt erhalten. Trotz teilweiser Beschädigungen handelt es sich hier um eine sehr schöne und hochwertige Figurensammlung aus den 1970er bis 1980er Jahren aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur in Berlin.