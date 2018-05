Objekte vom 18. Mai 2018

Das teilweise handgearbeitete vierteilige Kaffee- und Teeservice wurde aus belgischem Silber hergestellt, darauf weist die Punze mit dem Doppelkopf hin, welche in Belgien zwischen 1831 bis 1869 verwendet wurde. Es steht für die Angabe des Feingehalts von 800/1000. Bei dem geschwungenen Stempel mit dem "P" handelt es sich um den Stempel des staatlichen Essayeurs Ch. Puttemans vom Brüsseler Bureau de Garantie. Eine dritte Marke mit einem "W" und einem Eberkopf weist auf den belgischen Hersteller Louis Wolfers hin.



Das Service wurde um 1860 hergestellt. Stilistisch gesehen finden sich historisierende Rokoko-Elemente, also eine Anlehnung an das 18. Jahrhundert. Das Service ist mit Akanthus-Blättern im vegetabilen Stil gehalten. Die bauchigen Gefäße erinnern mehr an den Spätbarock. Alle Teile haben eine persönliche Gravur, welche später angebracht wurde.

Bildquelle: ZDF