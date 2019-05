Objekte vom 18. Mai 2019 (Wdh. v. 14.02.2017)

Der runde Anhänger und der Ring stammen wahrscheinlich aus den 1930er Jahren. Der Anhänger aus 750er Gold ist eine sehr fein und in schönem Gelb gefertigte Goldschmiedearbeit mit einem Gold-Citrin in der Mitte. Ein Citrin ist die gelb gefärbte Varietät von Quarz, wobei sich der Name aus dem Lateinischen "citris" für Zitrone ableitet



Citrin: Der zitronengelbe Quarz erhält seine leuchtende Farbe durch Eisen



Der antike Anhänger dagegen wirkt mit seiner scharnierartigen, eckigen Form und den kleinen quastenähnlichen Kettchen stylistisch zurückhaltender und sachlicher, damit aber auch sehr apart. In der Mitte befindet sich ein Rosendiamant. Zeitlich kann das Stück auf die 1875er bis 1885er Jahre datiert werden. Auch wenn dieser Anhänger nicht gestempelt ist, scheint er aber auch aus 750er Gold zu sein und ist auf alle Fälle ein hübscher und qualitativ hochwertiger Schmuck.



Bildquelle: ZDF