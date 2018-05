Objekte vom 18. Oktober 2017

Das eigentliche Tennis-Spiel „Pong“ wurde 1972 von Atari veröffentlicht und danach vielfach adaptiert. Die vorliegende Pong-Konsole mit der Artikel-Nummer „TV-9010-C“ stammt von der deutschen Firma Ultrasound und erschien 1977 auf dem Markt. Die Konsole ist mit den Spielen Tennis, Fußball, Squash und Pelota ausgestattet, sie ist funktionstüchtig und benötigt sechs AA-Batterien.



Bei der Handhabung können nach dem Anschließen der zwei Paddles (Controller) an den Fernseher die Einstellungen vorgenommen werden, zum Beispiel die Wahl des Spiels und des Schwierigkeitsgrads, oder das Ein- und Ausschalten des Tons. Das andere Paddle kann dann an das sogenannte Hauptpaddle angeschlossen werden. Das Besondere an dieser Konsole ist, dass die Spiele im RGB-Farbraum wiedergegeben werden, worauf der Zusatz „C“ für „Color“ auch hinweist.



Die Konsole ist aktuell wieder ein gefragter Party--Gag mit einem hohen Nostalgie- und Seltenheitswert. Das schöne und gut erhaltene Schätzchen ist auch heute noch nutzbar und ein Liebhaber wird sich mit Sicherheit darüber freuen.

