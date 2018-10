Objekte vom 18. Oktober 2018

Diese schöne Werbe-Leuchtuhr mit dem Aufdruck Märklin konnte in den 1950er bis 1960er Jahren in den Läden mit Märklin-Produkten für 54,-- DM käuflich erworben werden, was besonders bei Eisenbahn-Liebhabern beliebt war. Das aus Hartplastik bestehende Stück verfügt weder über eine Batterie noch wird sie aufgezogen, denn sie läuft mit einem elektrischen Werk. Der als Hinterglasdruck gefertigte Vierfarbdruck auf der Uhr ist zwischenzeitlich schon sehr verblichen, auch fehlt der Sekundenzeiger. Diese trendigen Uhren aus den 50er Jahren wurde alle gleich gebaut, so befindet sich rückseitig eine Kunststoffhalterung, die bei fast allen Exemplaren, auch auf dem vorliegenden, Bruchstellen aufweist.



Obwohl sich der Original-Märklin-Leuchtuhr nicht im perfekten Zustand befindet, ist sie noch ein funktionstüchtiges und noch recht hübsches Dekorationsobjekt.