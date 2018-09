Objekte vom 18. September 2018

Das von Picasso signierte Ausstellungsplakat von 1969 kündigt eine Ausstellung in der Galerie Madoura in Frankreich an. Das Plakat zeigt in der oberen Bildhälfte eine Grafik, die wohl Teil der Ausstellung war. Die untere Hälfte ist mit einem Text versehen, der Ort und Zeit und Inhalt der Ausstellung beschreibt. Das Plakat ist gerahmt und in einem guten Zustand. Nach seiner Zeit in Antibes ließ sich Picasso in Vallauris nieder und teste seine Fähigkeiten an der Töpferscheibe. Picassos Arbeit ließ das Handwerk der Töpferei wieder aufleben und machte das Dorf berühmt. Aus Dankbarkeit wurde er von der Stadt zum Ehrenbürger ernannt. In Vallauris, die heute als die Keramikhauptstadt Frankreichs gilt, gibt es zahlreiche Werkstätten. Die Galerie Madoura ist nach wie vor eine der besten.