Objekte vom 19. April 2018

Die Beistelltische mit der Signatur "Joe Colombo" verweisen auf den bekannten italienischen Architekten und Industriedesigner Joe Colombo, eigentlich Cesare Colombo (1930 - 1971). Seine Idee, platzsparende Wohnaccesoires schafffen zu wollen, hat er mit diesen Boby Rollcontainern auch umgesetzt. Die aus Ende der 60er Jahre stammenden Elemente aus gegossenem Kunststoff und Rauchglas wurden stapelbar konstruiert. Hier liegen drei Elemente in verschiedenen Größen vor, "B33", "B23" und 2 "B10."



Da diese Einzelstücke sehr gut in unterschiedlichste Räume integriert werden können, erfreuen sie sich bis heute großer Beliebtheit und gelten als wahre Platzwunder. Sogar das MoMA, das Museum of Modern Art in New York initiierte bereits eine Sonderausstellung mit diesen Stücken. Obwohl es sich hier um gebrauchte Stücke handelt, die sich aber noch in einem recht ordentlichen Zustand befinden, sind die Boby Rollcontainer nach wie vor gefragt und dürften aktuell sehr gut verkäuflich sein.



Bildquelle: ZDF