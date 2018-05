Objekte vom 19. August 2017 (Wiederholung vom 02.06.2016)

Es handelt sich hier auf jedem Fall um alte und antike Ringe, die aber nicht punziert sind, deren Alter sich aber an vielen kleinen Hinweisen feststellen läßt. Alle Ringe sind hier in Gelbgold gearbeitet und mit Silber verbödet, was ebenfalls für eine alte Zeit spricht.



Auf dem Ring rechts im Bild sind Rosenschliffe zu erkennen. Dieser Ring scheint auch der älteste Ring dieser Sammlung zu sein und ist um 1800 zu datieren.



Der Ring in Herzform, sentimentaler Schmuck, könnte aus dem 19. Jahrhundert stammen.



Der Ring im Blütenform weist auf den Jugendstil hin und kommt frühestens aus der Zeit um Ende des 19. Jahrhunderts.



Der Perlenring könnte zwischen 1910 bis 1920 gefertigt worden sein. Er hat drei kleine Süßwasserperlen und eingeriebene kleine Diamantstreifen, die ganz typisch für diese Zeit sind.



Vier kleine und sehr schöne Ringe, die auch heute noch attraktiv und gut tragbar sind.



Bildquelle: ZDF