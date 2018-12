Objekte vom 19. Dezember 2017

Das neunteilige zartrosa Teeservice für zwei Personen besteht neben den beiden Gedecken aus einer Teekanne, einem Milchkännchen und einer Zuckerdose. Die asiatisch anmutende Gestaltung mit Paradiesvögeln und Blütenzweigen mit Goldstaffage stammt allerdings aus einer deutsch-italienischen Produktion. So stammt das Porzellan laut Aufdruck von der deutschen Firma Johann Haviland Bavaria, die 1907 gegründet und 1924 von einer italienischen Manufaktur übernommen wurde, die dieses Modell "Il Circo" in der Zeit zwischen 1928 bis 1937 hergestellt hat. Entworfen hat dieses Modell der berühmte italienische Designer Gio Ponti.



Bis auf kleinere Beschädigungen und Gebrauchsspuren befindet sich das schöne und dekorative Teeservice aus feinem Porzellan in einem guten Zustand.



Bildquelle: ZDF