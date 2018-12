Objekte vom 19. Dezember 2018

Bei dem schon etwas extravagant gestalteten Blechspielzeug-Auto handelt es sich um ein nachempfundenes Mercedes-Cabriolet-Modell aus der Mitte der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre. Das noch funktionstüchtige Exemplar mit einem Blaulicht auf der Motorhaube kann sich mittels Antrieb mit einem zusätzlichem Motorengeräusch hin und her bewegungen, die Räder selbst werden gar nicht angetrieben.



Dieses alte Blechspielzeugauto mit der Aufschrift "Polizei" stammt aber nicht aus Deutschland, sondern aus Japan, und wurde laut rückseitigem Aufdruck "DAIYA Made in Japan" von der Firma Daiya hergestellt, die um 1950 in Tokyo gegründet wurde und bis in die 1970er Jahre produziert hat. In dem viertürig gestalteten Polizeiauto sitzen zwei Polizisten in eher US-amerikanischer Aufmachung. Das elektrisch angetriebene Exemplar mit allen noch vorhandenen Funktionen besteht aus farblich lithographiertem Blech und nebenbei sind auch die Batteriefächer tadellos erhalten. Leider fehlt hier die Originalverpackung. Das nahezu im perfekten Erhaltungszustand befindliche Blechdpielzeug-Auto aus Japan aus den 1960er Jahren dürfte unter Sammlern gefragt sein.

Bildquelle: ZDF