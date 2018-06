Objekte vom 19. Februar 2018

Das Gerät, eine Repassier-Maschine oder auch Nylonstrumpf-Reparaturmaschine, Modell "SUMA", stammt von der Firma Susemihl GmbH in Frankfurt am Main. Aufgrund des noch vorhandenen Garantiescheins aus dem Jahr 1957, kann die Herstellungszeit auch in den 50er Jahren liegen. Diese Maschinen wurden damals für die Reparatur von teuren, aber auch gefragten Nylonstrümpfen gebaut, die pro Paar um die sechs DM kosteten, was circa dem Lohn für vier Stunden Arbeit eines Handwerkers entsprach. Da die Reparatur von Laufmaschen in kleinen Nähstuben billig und gefragt war, wurden die gut transportablen Geräte auch mobil eingesetzt.



Mit Hilfe der Maschine ließen sich bei einer Laufmasche neue Maschen einhängen und so wurde der Strumpf sozusagen mechanisch gestopft. Das kuriose Gerät mit einer interessanten Technik ist noch funktionstüchtig und dürfte Erinnerungen an vergangene Zeiten wecken.



Bildquelle: ZDF